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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Patlayan lastiği değiştirirken canından oldu - ANKARA

Patlayan lastiği değiştirirken canından oldu - ANKARA

- Kaza yerinden görüntü - Ölen kişinin cansız bedeni - Kaza yapan araçPatlayan lastiği değiştirirken canından oldu - Başkentte, yol kenarında aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı tır şoförü öldüANKARA (AA) - Ankara 'da yol kenarında aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan tır şoförü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine seyreden Mehmet Kara idaresindeki 01 DRD 83 plakalı oksijen tüpü yüklü tırın lastiği patladı.Tırı yol kenarına çeken Kara, patlayan lastiği onarmaya başladı.
Bu sırada, Ali Lökcü idaresindeki 34 SJ 3775 plakalı otomobil, yol kenarındaki Mehmet Kara'ya çarptı.Otomobil ile tır arasında sıkışan Kara, olay yerinde hayatını kaybetti.Aracından inip yaya olarak kaza yerini terk eden otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma Tır Şoförü Oksijen Tüpü Oksijen 

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