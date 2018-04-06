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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Patlamamış el bombalarını bulan Mustafa Güneş:'Tahtaları koparınca bombalar yere döküldü'

Patlamamış el bombalarını bulan Mustafa Güneş:'Tahtaları koparınca bombalar yere döküldü'

olay yerinden detaylar

Tavan Arası El Bombası İhlas Mermi 

-bombayı bulan kişinin konuşması genel görünütü ve detay

( TEKİRDAĞ - ÖZEL) Patlamamış el bombalarını bulan Mustafa Güneş:"Tahtaları koparınca bombalar yere döküldü"- Bombaları bulan kişi İHA’ya konuştu TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da bir merkûp binada patlamamış el bombaları bulunuldu. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Peştemali Caddesi'nde bulunan metruk bir binanın yıkımında çalışan işçiler, tavan arasına gizlenmiş 8 el bombası ve çok sayıda mermi buldu. “Tahtaları koparınca bombalar yere döküldü” Metruk evdeki bombayı ilk olarak yıkım ekibinde görevli marangoz Mustafa Güneş buldu. Güneş İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, “Bina içerisinde yıkım yapıyorduk. Tavan arasından çıktı. Tahtaları koparınca bombalar yere döküldü. Ondan sonra biz de haber verdik emniyete geldiler bakıyorlar. Tavan arasına saklanmış çok eski mühimmatlar. 8 tane bomba var ve çok sayıda mermi var. Merminin sayısını bilmiyorum, saymadık” dedi.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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