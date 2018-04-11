- Patlamada yaralanan ÖSO askerine ilk müdahaleyi özel harekat yaptı - Basın mensupları, yol kenarında buldukları yaralı ÖSO askerini kurtarmak için zamanla yarıştı - Son nefeste hastaneye yetiştirilen yaralı ÖSO askeri, Türkiye’ye sev...

-Özel harekat ekiplerinin müdahalesi

-Yaşanan hareketlilik

-Yolda giderken görüntü

-Sağlık ekiplerine teslim edilmesi

-Türkiyeye sevk edilmesi



( AFRİN ) - Patlamada yaralanan ÖSO askerine ilk müdahaleyi özel harekat yaptı- Basın mensupları, yol kenarında buldukları yaralı ÖSO askerini kurtarmak için zamanla yarıştı- Son nefeste hastaneye yetiştirilen yaralı ÖSO askeri, Türkiye’ye sevk edildi AFRİN



- Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin kırsalındaki Kotanlı Köyünde yaralı olarak bulunan ÖSO askerine ilk müdahaleyi bölgede görev yapan Jandarma ve Polis özel harekat ekipleri yaptı. Basın mensuplarının bulunduğu aracın kasasında bölgeden tahliye edilen yaralı asker, hastaneye son anda yetiştirildi. Bir haber için Afrin kırsalında bulunan Qota Köyüne giden İhlas Haber Ajansı ekibi, Kotanlı Köyü içinde, yol kenarında yaralı bir şekilde çırpınan ÖSO askerini fark etti. Kanlar içindeki askeri aracın kasasına bindiren ekip, hemen en yakındaki özel harekat polislerinin yanına gitti. Bölgede büyük özveri ile görev yapan Jandarma ve Polis Özel Harekat ekipleri, yaralı ÖSO askerine ilk yardımda bulunarak, kanamasını durdurmak için çaba sarf etti. İlk yardım eğitimi alan ekipler tarafından müdahalesi yapılan Abdulkadir Şeyh Muhammed isimli ÖSO askeri, yine İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından bölgeden tahliye edildi. Kotanlı Köyü ile Azez arasındaki yolu en hızlı şekilde kat eden ekip, Babüsselam’da bulunan hastaneye, yaralıyı son anda yetiştirmeyi başardı. Konuşmakta güçlük çeken ÖSO askeri, bir patlama meydana geldiğini ve bu şekilde yaralandığını anlattı. Durumu ağır olan ve vücudunun değişik yerleri parçalanan yaralı asker, Türkiye’ye sevk edildi. 112 ekipleri tarafından sınırdan alınan yaralı, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

