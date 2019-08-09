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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Patlama alanında inceleme yapıldı

Patlama alanında inceleme yapıldı

TOMA su müdahalesi kısa detay

Mühimmat Deposu Askeri Mühimmat Askeri Mühimmat Deposu Polis Ekipleri Hanlı 

-Ekiplerin çatıda incelemesi
-Ekiplerin çevrede incelemesi
-Polis araçları
-Ekiplerin gidişi
-Arşiv görüntüler
-ULAŞIM: HATAY’DAN GEÇİLDİ/ HATAY_090819_patlama_alanında_ınceleme_gerceklestırıldı_(82MB)_MBY

( HATAY )- Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından alanda inceleme yapıldı HATAY

- Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde inceleme başlatıldı. Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan askeri mühimmat deposunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası meydana gelen şiddetli patlamalar sabah saatlerine kadar sürdü. Patlama seslerinin kesilmesiyle birlikte, olası bir patlamaya karşın alanda TOMA ile soğutma çalışmaları başlatıldı. Soğutma çalışmalarının ardından bölgeye gelen polis ekipleri depo ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Polis ekipleri 1 saatlik incelemenin ardından alandan ayrıldı.
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