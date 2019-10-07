Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'PatiFest' renkli görüntülerle sona erdi - MERSİN

'PatiFest' renkli görüntülerle sona erdi - MERSİN

"PatiFest" renkli görüntülerle sona erdi - MERSİN - Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali - Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridi - Mersin liler festivale köpek ve kedileriyle katılması - Eğitimcileriyle katılan arama kurtarma köpekleri de yaptıkları gösteriler - Kedi, köpek ve kuş evi boyama, hayvan sahiplendirme, köpek eğitimi söyleşisi Mersin 'de "PatiFest" renkli görüntülerle sona erdiMERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) sona erdi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla organize edilen festival, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridinde gerçekleştirildi.
Mersin liler festivale köpek ve kedileriyle katılırken, sevimli hayvanlar ilgi odağı oldu. Chihuahua, kangal, terrier, Van kedisi gibi çok sayıda türden evcil hayvanın tanıtıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.Festivalde, kedi, köpek ve kuş evi boyama, hayvan sahiplendirme, köpek eğitimi söyleşisi gibi çok sayıda etkinliğin yanı sıra yarışmalar ve konserler düzenlendi.
Etkinliğe eğitimcileriyle katılan arama kurtarma köpekleri de yaptıkları gösterilerle ilgi odağı oldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimi İsmet Oğulcan Karakuş, festivalle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.
Keyifli bir festival yaşandığını ifade eden Karakuş, şunları kaydetti:"Amacımız dünyada onların da varlığını insanlara göstermek, kabullendirmek, onlarla birlikte daha kolay yaşayabilmeyi sağlamak. Ailelere bu noktada büyük iş düşüyor. Çocuklarını gerçekten vicdanlı ve merhametli yetiştirsinler. Dünyada sadece bizim yaşam hakkımız olmadığını, ağaçların, bitkilerin ve hayvanların da bir yaşam hakkı olduğunu çocuklarına öğretirlerse gelecek nesillerle daha güzel bir dünyada yaşarız."Festivale katılan Ali Şahin Özbaydağ, sokaktaki kedilerin bir yuvaya kavuşabilmesi için etkinlikte yer aldığını bildirdi.Mustafa Yıldız ise söyleşileri faydalı bulduğunu, festivalin ilerleyen yıllarda da sürmesi gerektiğini ifade etti.

Sevimli Hayvanlar Köpek Eğitimi Farkındalık Evcil Hayvan Hayvan Sevgisi 

İlgili Foto Galeriler
Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı