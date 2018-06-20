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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Patenli çocuklar yürekleri ağza getirdi

Patenli çocuklar yürekleri ağza getirdi

Çocukların otobüsünün arkasına tutunarak seyahat etmeleri

Kamera Halk Otobüsü Amatör Irak Tehlikeli Yolculuk 

-Otobüsü bırakıp yollarına devam etmeleri

( MERSİN )- Mersin'de 2 patenli çocuğun hareket halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak seyahat etmesi görenleri korkuttu- Bir süre tehlikeye aldırmadan ilerleyen çocuklar, daha sonra görüntülerinin çekildiklerini fark edince otobüsü bırakıp, uzaklaşıyorlar MERSİN

- Mersin'de 2 patenli çocuğun hareket halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak seyahat etmesi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir süre tehlikeye aldırmadan ilerleyen çocuklar, daha sonra görüntülerinin çekildiklerini fark edince otobüsü bırakıp, uzaklaşıyorlar. Mersin'de amatör bir kamera tarafından çekilen görüntüler görenleri korkuttu. İsmet İnönü Bulvarı Müftü Köprüsü üzerinde seyir halinde bulunan özel halk otobüsünün arkasına tutunarak seyahat eden 2 patenli çocuk, yürekleri ağza getirdi. Trafik yoğunluğu veya başka tehlikelere aldırmadan otobüse tutunarak ilerleyen çocuklar, daha sonra görüntülendiklerini fark edince otobüsü bırakıp, hızla uzaklaşıyorlar. Sosyal medyaya da düşen görüntüleri izleyenler çeşitli yorumlarda bulunarak, tehlikeli yolculuktan korktuklarını ifade ettiler.
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