Patenle kayan çocuğun otobüs şoförü tarafından darp edilmesi (2) - ANTALYA
- Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan'ın açıklaması - Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan: - "Olayı tasvip etmiyoruz. Şoför 2 - 3 defa durup uyarmış ama yine de çocuklar patenle tutunmaya devam etmişler. Çocukların kaza yapmasından korkmuş"OTOBÜSÇÜLER ODASI BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'da bir çocuğun patenle kayarken tutunduğu otobüsün şoförü tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde özel halk otobüsünün şoförü, aracın arkasına tutunarak pateniyle trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen çocuğu fark etti.Otobüsü durdurarak aşağı inen şoför, tartakladığı çocuğa daha sonra tokat attı. Şoför ile duruma tepki gösteren çevredeki vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Vatandaşların tepkisinin artması üzerine otobüse binen şoför olay yerinden uzaklaştı.Bu arada şoförün çocuğu darbetmesi ve çevredekilerin tepkisi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya üzüldüklerini söyledi.
Paten kayan çocukların zaman zaman otobüslerin arkasına tutunduğunu ifade eden Arslan, " Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bu durumu bildirdik. Tabi yakalanamadığı için cezai işlem şimdiye kadar uygulanamadı. Olayı tasvip etmiyoruz. Şoför 2 - 3 defa durup uyarmış ama yine de çocuklar patenle tutunmaya devam etmişler. Çocukların kaza yapmasından korkmuş. Otobüs şoförü acil bir fren yapsaydı, çocukların hayati tehlikesi oluşabilirdi. Yaşanmaması gereken bir olaydı." dedi. Arslan, ailenin şikayetçi olması halinde şoförün suçlu olup olmadığının Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki komisyonda inceleneceği ve ceza alma durumunun olabileceğini kaydetti. Arslan, patenle araçların arkasına tutunan çocukların vatandaşlar tarafından uyarılmaları, ailelerin de bu konuda çocuklarını bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı.
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