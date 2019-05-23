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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Paten tutkunlarının tehlikeli yolculuğu - ADANA Video

Paten tutkunlarının tehlikeli yolculuğu - ADANA Video

- Paten tutkunlarının tehlikeli yolculuğu - kamyonetin arkasına tutunarak paten yapan çocukların detay görüntüleriPaten tutkunlarının tehlikeli yolculuğuADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde 4 patencinin kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Mithat Özsan Bulvarı'nda 4 patenci, arkasına tutuldukları 01 DLB 34 plakalı kamyonetle yolculuk yapmaya başladı.
Yoldan geçen araçlara aldırış etmeyen patenciler, yaklaşık 3 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğa devam etti.Tehlikeli yolculuk kamyonetin kırmızı ışıkta durmasıyla sona erdi.Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kamera Kırmızı Işık Cep Telefonu 

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