Paten tutkunlarının tehlikeli yolculuğu - ADANA Video
- Paten tutkunlarının tehlikeli yolculuğu - kamyonetin arkasına tutunarak paten yapan çocukların detay görüntüleriPaten tutkunlarının tehlikeli yolculuğuADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde 4 patencinin kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Mithat Özsan Bulvarı'nda 4 patenci, arkasına tutuldukları 01 DLB 34 plakalı kamyonetle yolculuk yapmaya başladı. Yoldan geçen araçlara aldırış etmeyen patenciler, yaklaşık 3 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğa devam etti.Tehlikeli yolculuk kamyonetin kırmızı ışıkta durmasıyla sona erdi.Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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