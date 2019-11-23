Patates almak istedi, emekli maaşını seyyar satıcılara kaptırdı



- Bursa'nın İnegöl İlçesinde ikamet eden 89 yaşındaki yaşlı kadının emekli maaşı alan baba oğul kayıplara karıştı. Tek başına yaşayan yaşlı kadın şimdi giden parasına yanarken faturalarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Fatma Adıyamanlı 89 yaşında tek başına ikamet ediyor. Talihsiz kadın kapının önünde patates satan satıcılardan bir çuval patates aldı. Aldığı patatesi satıcılar tarafından evine getirildi.

Kimliği belirsiz baba oğul oldukları tahmin edilen iki şahıs dışardaki divanın üzerinde oturdular. İçeriye giren yaşlı kadın cüzdanındaki paraları sayarken arkasından biri içeriye girdi. Kendisine bakan şahsa tepki gösteren Fatma Adıyamanlı içeriye neden girdiğini sordu. Bunun üzerine şahıs elini yüzünü yıkamak için geldiği belirterek lavabonun yerini sordu. Fatma teyze cüzdanını odasında bırakıp şahsa lavabonun yerini gösterdi. Bir şahıs ise evini girişinde bekleyerek yaşlı kadını sorduğu sorularla oyaladı. Durumundan faydalan içerideki kişi yaşlı kadının yeni çektiği Bin 200 TL maaşı alıp çıktı. Giden şahısların ardından odasına dönen talihsiz kadın cüzdanın boş olduğunu fark etti. İki şahsın peşine çıkıp yakaladı. Ancak şahıslar olayı inkar edip hızla olay yerinden beyaz kamyonette kayıplara karıştı. Daha sonra komşularından gidip yardım isteyen yaşlı kadın durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler evde incelemede bulunarak Fatma Adıyamanlıdan bilgiler aldı. Ekipler şimdi her yerde yaşlı kadının paralarını alıp giden şahısları arıyor. Olayı anlatan Fatma Adıyamanlı şunları söyledi.



Kapının önünde çıktığım sırada beyaz bir kamyonetle patates sattığını gördüm. Komşular alırken bende aldım. Fiyatını sordum 30 TL dediler çuvalına. Bir çuval aldım yaşlı ve tek yaşadığım için aldığım patates çuvalını evin kapısına kadar getirdiler. Bende onlara parasını verdim. Daha sonra içeriye girdim. Cüzdanımdaki paraların olduğu yere aldığım para üstünü koydum. Bu sırada genç olan biri arkamdan gelmiş ben sonradan fark ettim. Kendisine neden geldiğini sordum oda elini yüzü yıkacağını söyleyerek lavabonun yerini sordu bende gösterdim. Cüzdanın oda duruyordu. Diğer yaşlı olan adam kapının önündeki sedirde oturuyordu. Bende oraya çıktım bana sorular sordu bende kendisine tepki gösterdim. Bir süre sonra genç olan çocuğun neden çıkmadığını bu kadar uzun kaldığını söylediğim sırada sesimi duymuş olacak ki çıktı. Onlar giderken ben içeri geçtiğim. Baktığımda cüzdanım yerinde ama içindeki hiç bir para yoktu. Peşlerinden çıktım yakaladım ama inkar edip arabalarına binip gittiler. Çok mağdur oldum. Ölen eşimden kalan emekli maaşımı yeni çekmiştim Bin 200 TL alıp gittiler. Ben tek başıma kalıyorum şimdi elektrik, su telefon faturamı nasıl ödeyecem.Yetkililer bir an önce bulsunlar onları buraya bir kamera sistemi taksınlar çok hırsızlık olayları oluyor. Yalnız yaşıyorum çok korkuyorum diye konuştu.





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