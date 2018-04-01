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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Pasaport ve sürücü belgeleri artık nüfus müdürlüklerinden alınacak

Pasaport ve sürücü belgeleri artık nüfus müdürlüklerinden alınacak

- Kamu Spotu

( ANKARA - HD) ANKARA

Parmak Çipli Kimlik Parmak İzi Sürücü Belgesi Kimlik Kartı 


- Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler yarından itibaren nüfus müdürlüklerinden yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Yarından (2 Nisan Pazartesi) itibaren çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportlar da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden verilecek. Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izi de tüm işlemler için geçerli olacak. Bu kapsamda 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680' çıkarılacak. Geçtiğimiz hafta pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin devir töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Nisan'dan itibaren tüm işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerine başvurulabileceğini dile getirmişti. Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacağından vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ehliyetin, nüfusun, pasaportun verilerini bilgi için kullanabilme imkanına da sahip olabilecektir" ifadelerinde bulundu. (JA-
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