Parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

-Parmaktaki yüzüğün kesilmesi

-Isınan yüzüğe su dökülmesi

-Sağlık ve itfaiye ekipleri

-Yüzüğün çıkarılması



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta parmağına yüzük sıkışan adamın yardımına itfaiye yetişti. Kahramanmaraş’ta yaşayan ve ismi açıklanmayan bir adam sol elinin parmağına bir adet yüzük taktı. Parmağındaki yüzüğü çıkaramayan şahıs, itfaiyeden yardım istedi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil bölümüne gelen adama sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri elektrikli minik testere yardımıyla parmakta sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.

