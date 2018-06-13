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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

Parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

-cep telefonu kamerası-

Parmak İlk Müdahale Kamera Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Parmaktaki yüzüğün kesilmesi
-Isınan yüzüğe su dökülmesi
-Sağlık ve itfaiye ekipleri
-Yüzüğün çıkarılması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta parmağına yüzük sıkışan adamın yardımına itfaiye yetişti. Kahramanmaraş’ta yaşayan ve ismi açıklanmayan bir adam sol elinin parmağına bir adet yüzük taktı. Parmağındaki yüzüğü çıkaramayan şahıs, itfaiyeden yardım istedi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil bölümüne gelen adama sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri elektrikli minik testere yardımıyla parmakta sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.
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