Parktaki 9 bronz büstün çalınması - ISPARTA

- Parktan detaylar (ARŞİV) Isparta 'da parktaki 9 bronz büstün çalınması - Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandıISPARTA (AA) - Isparta 'da parktan 9 bronz büstün çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Isparta Belediyesince Türk tarihinde çeşitli savaşlarda mücadele eden ve şehit olan Isparta lılar için 2013'te yaptırılan "26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı"ndaki 9 bronz büstün 16 Kasım'da çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Kimlikleri tespit edilen Selda K. ile Yaşar G. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yaşar G. tutuklandı, Selda K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelinin büstleri sattığı, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.