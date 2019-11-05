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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Parkta uyuyan kişinin boynundan kolyesini çaldı - MERSİN

Parkta uyuyan kişinin boynundan kolyesini çaldı - MERSİN

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Şüphelinin bankta uyuyan kişinin yanına gelip kolyesini alması - Zanlının yanına gelen iki kişinin zanlıyı uzaklaştırmasıParkta uyuyan kişinin boynundan kolyesini çaldı - Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdıMERSİN (AA) - Mersin 'de parkta uyuyan kişinin boynundan kolyesinin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran kişi, Çankaya Mahallesi'nde bir parkta uyuduğu esnada altın kolyesinin çalındığını söyleyerek şikayette bulundu.Belirlenen güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, vatandaşın kolyesini çalan şüphelinin M.T. olduğunu tespit etti. Operasyonla M.T'yi gözaltına alan ekipler, kolyeyi sahibine teslim etti.Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, M.T'nin parkta uyuyan vatandaşın yanına gelerek boynundaki kolyeyi aldığı ve bu sırada yanına gelen iki kişi tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

Polis Güzergah Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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