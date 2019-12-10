Parkta oynayan Hiranur’u yaralayan sanığın davasında mütalaa Haberi



- Pendik’te parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı silahla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla 23 yıla kadar hapsi istenen Barış Balcı’nın yargılandığı davada mütalaa çıktı. Savcı, sanığın “silahla kasten yaralama” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından toplamda 2 yıldan 7 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Pendik’te parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı silahla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla tutuklanan ve geçtiğimiz celse tahliye edilen Barış Balcı’nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Barış Balcı ile avukatı Aysel Dermencioğlu katılırken, sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Hira Nur Demircan’ın avukatı Cengiz Tayfur da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Cengiz Tayfur, “Adli Tıp Raporu’nda yaralamanın söz konusu silah ve mermiyle meydana geldiği net olarak izah edilmiştir” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise, “Raporda olayın yaralama boyutunda kaldığı belirtilmiştir. Ayrıca raporda incelenen saçmanın sert bir cisme veya zemine çarparak deforme olduğu, daha sonra mağdurun vücuduna saplandığı yönündeki tespit, olay yeri inceleme raporu ile birlikte değerlendirildiğinde eylemin müvekkilim ile ilgisinin olmadığını doğrulamaktadır” diyerek sanığın beraatini talep etti. Savcı, 7 buçuk yıla kadar hapsini istedi Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaasında, sanık ile mağdur arasında önceye dayalı husumet bulunmadığını, sanığın eyleminin mağdura yönelik silahla kasten yaralama suçuna uygun olduğunu, ayrıca korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş ettiğini belirtti.

Sanık Barış Balcı’nın “silahla kasten yaralama” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından toplamda 2 yıldan 7 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine sanık avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek yazılı beyanda bulunmak için süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi. Öte yandan, silahın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, küçük kızın vücudunda oluşan harabiyete göre sanığın eyleminin ‘kasten yaralama’ suçu kapsamında kaldığı belirtilmişti. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2018 tarihinde Hira Nur Demircan’ın Pendik Dumlupınar Mahallesinde bulunan site içerisindeki çocuk parkında arkadaşlarıyla birlikte oynadığı anlatılmıştı. Aynı siteye yakın binada oturan Barış Balcı’nın savunmasında işten geldiğini, evde istirahat etmekteyken çocukların yüksek sesle gürültülü oynamaları nedeniyle çocukları uyardığını söylediği belirtilmişti. Çocukların parkta oynadıkları sırada Barış Balcı’nın evinin penceresinden bir el silah sesi duyulduğu, Hiranur Demircan’ın evine gittiği, annesine sırtının acımasını söylemesi üzerine vurulduğunun anlaşıldığı, hastaneye kaldırıldığı ve muayenesinin yapıldığı kaydedilmişti. İddianamede, sanığın yakın mesafeden mağdureyi hedef alarak ateş ettiği, ateş etme sonucu tel sinekliğin delindiği, beton zemine çarpıp mağdureye isabet ettiği ve mağdurenin yaralandığı anlatılmıştı. Sanık Barış Balcı’nın “çocuğu öldürmeye teşebbüs” ve “korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.



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