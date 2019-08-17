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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Parkinson hastası adamdan 10 gündür haber alınamıyor

Parkinson hastası adamdan 10 gündür haber alınamıyor

arama çalışmaları

Güzergah Ormanlı Akaryakıt İstasyonu Yardım Talebi Yaşlı Adam 

-araziden detay
-yaşlı adamın fotoğrafı

( ANTALYA )- 10 gündür kayıp olan yaşlı adam AFAD tarafından aranıyor - Yol sorduğu kişilerin yardım talebini reddedip ortadan kayboldu ANTALYA

- Antalya’nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz hafta cuma günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı adamdan 10 gündür haber alınamıyor. Parkinson hastası olduğu bilinen adamı bulmak için yapılan aramalar sonuç vermedi. Antalya’nın Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi Karanfil Caddesi’ndeki evinden 8 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde ayrılan Abdülkadir Kızılgül (64), aynı gün D-400 karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonundaki çalışanlar tarafından görüldü.
Bu kişilere Sağlık Ocağına nasıl gidebileceğini sorduğu öğrenilen Kızılgül'e istasyon çalışanları, “Siz zor gidersiniz, biraz bekleyin biz yardımcı olalım” demesine rağmen Kumluca yönünde yürümeye başlayan Kızılgül’den bir daha haber alınamadı. Parkinson hastası olduğu ve kafasında beyin pilleri takılı olduğu belirtilen Kızılgül’ün evine dönmediğinin bildirilmesi üzerine çevreyi kontrol eden Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha sonra AFAD ve Kemer Belediyesinden yardım istedi. Yerel rehberlerin de katılımıyla oluşturulan arama ekibi, Kızılgül'ün gitmiş olabileceği güzergahta bulunan ormanlık alanlar ve mezarlıklarda arama yaptı ancak bir ize rastlanılamadı.
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