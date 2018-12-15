Park halindeki otomobil alev alev yandı

-İtfaiye erlerinin müdahalesi



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Alev topuna dönen otomobil, yangın sonrası küle döndü. Alınan bilgilere göre, Etimesgut ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde Bağlıca Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde gece yarısı yangın çıktı. Dakikalar içinde büyüyen alevlerin otomobili sarması sonucu araç alev topuna döndü. Otomobilden yükselen yaklaşık 3 metre uzunluğundaki alevleri gören mahalleli, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre sonra yangın mahalline ulaşan Etimesgut Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangının diğer araçlara sıçramaması için hızla olaya müdahale etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, küle dönen araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

