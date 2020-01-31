Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

-yangın cep telefonu kamereası

( SİVAS )- Sivas’ta park halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç, vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpü ile söndürdü. SİVAS

Söndürme Tüpü Ticari Araç Cep Telefonu Yangın Tüpü Yangına Müdahale 


- Sivas’ta park halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç, vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpü ile söndürdü. Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan bir hafif ticari araç alev alev yanmaya başladı.
Yanan aracı fark eden bir vatandaş yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Aracın alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri yangının sebebinin bulunması için çalışma başlattı. (VK-GF-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı