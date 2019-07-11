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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı

Park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı

Araçtan dumanların yükselmesi

Ticari Araç Cep Telefonu Elektrik Kontağı 

-Alev alan aracın itfaiye tarafından söndürülmesi

( KARAMAN )- Aracın yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi KARAMAN

- Karaman’da park halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç itfaiye tarafından söndürüldü. Olay, sabaha karşı saat 03.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.’ye ait olduğu öğrenilen park halindeki hafif ticari araç biranda alev alarak yanmaya başladı.
Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye, yanan aracı söndürdü. Yangının ön incelemede elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, araçta maddi hasar oluştu.
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