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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Park halindeki dolmuş yanarak kullanılamaz hale geldi

Park halindeki dolmuş yanarak kullanılamaz hale geldi

Yanan dolmuş

Polis Polis Ekipleri Elektrik Kontağı 

-İtfaiyenin yanan dolmuşa müdahalesi
-Olay yerinde çevre güvenliği alan polis ekipleri
-Yangında tamamen yanan dolmuşun içi

( KARAMAN -ÖZEL-HD) KARAMAN

- Karaman’da park halindeki dolmuş yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Cedit Mahallesi 309 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 70 M 0054 plakalı hat dolmuşunun yandığını görenler durum itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan dolmuşa su sıkarak müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, içi ve ön kısmı tamamen yanan dolmuş kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, yaptığı ön incelemede dolmuşun elektrik kontağı sonucu kabloların tutuşması nedeniyle yandığını tespit etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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