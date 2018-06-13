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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Park halindeki 2 otomobil yandı - DENİZLİ

Park halindeki 2 otomobil yandı - DENİZLİ

- Yanan araçlarından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler Denizli 'de park halindeki 2 otomobil yandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangında park halindeki 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Akkonak Mahallesi'nde park halindeki iki aracın yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki araçta hasar oluştu.Polis ekipleri kundaklama iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Polis Bild Güvenlik Önlemi Yangına Müdahale 

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