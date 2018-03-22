Park halindeki 19 aracın lastikleri kesildi - ÇORUM Haberi
- Sokak'tan genel görüntü - Lastik değiştirme çalışmalarından görüntü - Kesik lastiklerden görüntüler - Mahalle sakinlerinin açıklaması Çorum 'da 19 aracın lastikleri kesildiÇORUM (AA) - Çorum 'da park halindeki 19 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişilerce kesildi.Kent merkezi Üçtutlar Mahallesi Okul Birinci Sokak'ta sabah saatlerinde park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören kişiler durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede otuz lastiğin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti.Araç sahiplerinden Hüseyin Şanlı, duruma tepki göstererek sabah namazı dönüşü mahallede park halindeki arabaların lastiklerinin bıçaklandığını fark ettiklerini söyledi.
Hemen polisten yardım istediklerini dile getiren Şanlı, "Aracımı yeni almıştım. İki lastiğimi de kesmişler. Zararım bin 500 lira. Lastik satın aldım ve evimin önünde lastikleri değiştirdim." diye konuştu. Şanlı, mahallede metruk binalar olduğunu, bu binalarda tinercilerin barındığını belirterek bu kişilerden şüphelendiklerini ifade etti. Bazı mahalle sakinleri araçlarını çekici yardımıyla tamire götürdü, bazıları ise olay yerinde lastiklerini değiştirdi.Öte yandan polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.