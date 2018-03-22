Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Park halindeki 19 aracın lastikleri kesildi - ÇORUM Haberi

Park halindeki 19 aracın lastikleri kesildi - ÇORUM Haberi

- Sokak'tan genel görüntü - Lastik değiştirme çalışmalarından görüntü - Kesik lastiklerden görüntüler - Mahalle sakinlerinin açıklaması Çorum 'da 19 aracın lastikleri kesildiÇORUM (AA) - Çorum 'da park halindeki 19 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişilerce kesildi.Kent merkezi Üçtutlar Mahallesi Okul Birinci Sokak'ta sabah saatlerinde park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören kişiler durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede otuz lastiğin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti.Araç sahiplerinden Hüseyin Şanlı, duruma tepki göstererek sabah namazı dönüşü mahallede park halindeki arabaların lastiklerinin bıçaklandığını fark ettiklerini söyledi.

Hemen polisten yardım istediklerini dile getiren Şanlı, "Aracımı yeni almıştım. İki lastiğimi de kesmişler. Zararım bin 500 lira. Lastik satın aldım ve evimin önünde lastikleri değiştirdim." diye konuştu.
Şanlı, mahallede metruk binalar olduğunu, bu binalarda tinercilerin barındığını belirterek bu kişilerden şüphelendiklerini ifade etti.
Bazı mahalle sakinleri araçlarını çekici yardımıyla tamire götürdü, bazıları ise olay yerinde lastiklerini değiştirdi.Öte yandan polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Sabah Namazı Polis Bild Kamera Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı