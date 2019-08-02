Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Park etme tartışmasında komşusunu av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı

Park etme tartışmasında komşusunu av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı

Adliyeden detay

Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri 

-Hastaneden detay
-zanlının hastaneden çıkarılmasından detay
--ARŞİV-

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydınlıkevler 512. Cadde'de bulunan Karabüklüler Sitesi önünde meydana gelen olayda Sami Demirsoy (54) ile komşusu Semih B. (41) arasında araç park etme yüzünden sözlü tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih B., av tüfeğiyle tartıştığı komşusunu 3 el ateş ederek yaralayıp kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı