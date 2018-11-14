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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Paris metrosunda çaldığı keçi ile yakalandı

- Paris metrosunda çaldığı keçi ile yakalandı

OLAYDAN GÖRÜNTÜLER

( PARİS ) PARİS

Sosyal Medya Akalan Keçi Başkent Irak 


- Fransa’da bir adam keçi ile birlikte metroya binmeye çalışınca görevliler ile sorun yaşadı. Adamın ikna edilmemesi üzerine olay yerine polis gelince keçinin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Fransa’nın başkenti Paris’te bir adam keçi ile birlikte metroya bindi. Keçinin çevredekilere zarar vermesi sonucu görevliler adamı keçiyi bırakması için ikna etmeye çalıştı. Adamla uzlaşmaya varılmayınca olay yerine polis çağırıldı. Polis tarafından daha sonra yapılan açıklama ise keçinin adam tarafından çalındığı ortaya çıkardı. Keçi ve adamın Paris metrosundaki görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
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