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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Paris’in Republique Meydanına vatandaşların bıraktığı yüzlerce ayakkabıdan Piramit oluşturuldu

Paris’in Republique Meydanına vatandaşların bıraktığı yüzlerce ayakkabıdan Piramit oluşturuldu

Piramitten detay

( PARİS ) PARİS

Protesto Tarım Başkent Irak Misket Bombası 


- PARİS

Başkent Paris’in Republique meydanında Kara Mayını, Misket ve Bomba Kurbanlarına Destek İçin Ayakkabı Piramidi Oluştu. Başta kara mayınları olmak üzere misket bombaları her gün dünyanın bir çok yerinde, her 90 dakikada bir kişiyi öldürmesi ya da aralarında çocukların da bulunduğu masum vatandaşları sakat bırakması Fransa’nın başkenti Paris’te farklı bir şekilde protesto edildi. Kara mayınlarıyla ilgili olarak, 1 Mart 1999 Oslo ve 1 Ağustos 2010 Ottawa antlaşmaları ile mayın ve misket bombalarının yasaklayan anlaşmalara rağmen bir çok yerde hala insanlar ölmeye veya yaralanıp sakat kalmamalarının gözardı edilmesini protesto için başkent Paris’in republique meydanında yüzlerce ayakkabıdan piramit oluşturdular. Sivillere yönelik kara mayınları ve misket bombalarına karşı toplanan savaş karşıtları arasında gönüllü olarak bulunan ve bu tür insanlık dışı savaşa karşı imza toplayan Emma D. isimli görevli kız yaptığı açıklamada, "Çok sayıda devlet ve henüz anlaşma imzalamayan devletler, mayın ve misket bombası kurbanlara yardım etmek ve mayından etkilenen ülkeler için fon oluşturmayı ve bu fonu hayata geçirmek için verdiklerini ifade eden Emma D, Tüm devletlerin görevi sivillere güveni sağlamaktır. Ailelerini geçindirmek için tarım işkolunda veya okul yolunda bastığı mayından ve misket bombası sonucu yaralanan kurbanların onuruna herkes buraya bir ayakkabı atarak dikkat çekilmesini istiyoruz." dedi.
Protestoların yapıldığı Republique meydanında ayakkabılardan oluşan piramit yanında protestoculara destek için kısa sürede 60.000 imza toplandığı açıklandı.
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