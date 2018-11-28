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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Paraşütün kontrolünü kaybeden genç yere böyle çakıldı

Paraşütün kontrolünü kaybeden genç yere böyle çakıldı

Paraşütle inişe geçen Erdoğan Yarlılar’ın yere çakılış anı

( HATAY )- İskenderun’da yamaç paraşütüyle atlayış yapan 24 yaşındaki gencin iniş sırasında yere çakılış anı saniye saniye görüntülendi HATAY

Hastane Yamaç Paraşütü Kamera Cep Telefonu Trol 


- Hatay’ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan bir genç, inişe geçtiği sırada yere çakılarak yaralandı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. İskenderun ilçesi Amanos Dağı eteklerinden atlayış yapan Erdoğan Yarlılar (24), şehir merkezinde bulunan Atatürk anıtı alanına inmek istedi. Paraşütüyle inişe geçen Yarlılar, bir anda paraşütün kontrolünü kaybederek yere çakılıp yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Erdoğan Yarlılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Erdoğan Yarlılar'ın yere çakılış anı ise o esnada meydanda olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (SLÇ-
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