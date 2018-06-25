Paraşüt pilotu düştüğü yerden helikopterle kurtarıldı - MUĞLA
- Ekiplerin yürümesi - Helikopterin gelişi - Yaralının helikoptere alınması - Helikopterin gidişiParaşüt pilotu düştüğü yerden helikopterle kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Macar uyruklu yamaç paraşütü pilotu askeri helikopterle kurtarıldı.İlçeye tatile gelen Macar turist Iosıf Dorin Sfircioc (44), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 900 metre yüksekliğinden tekli atlayış yaptı.Kalkışın ardından bir süre yükselen Sfircioc, Kirme mevkisindeki kayalık alana düştü.Hareket edemeyen Sfircioc'un, cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ve UMKE görevlileri sevk edildi.Yaralıya ulaşan ekipler, Sfircioc'un vücudunda kırıklar bulunması, bölgenin de sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapamadı.Bunun üzerine Dalaman'dan havalanan askeri bir helikopter yardımıyla yaklaşık 7 saat sonra kurtarılan Sfircioc, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Sfircioc'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.