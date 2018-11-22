Para taşıyan aracı gasp etmeye çalışan çeteye operasyon: 5 gözaltı

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( KOCAELİ )- Gasp olayını planlayan şirket çalışanı yakayı ele verdi- Soygunculardan kaçmak için adliyeye sığındılar KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şirkette çalışan kamyon sürücülerine ait maaşların ödenmesi için bankadan çekilen 250 bin TL paranın taşındığı aracın önünü kesip soymaya çalışan, 5 kişilik çete düzenlenen operasyonla çökertildi. Gasp olayını planlayan şahısın şirket çalışanı olduğu belirlendi. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Yanyol Yeniyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Atalar Mahallesi Aziziye Zaferi Sokak’ta faaliyet gösteren bir lojistik firmasında muhasebeci olarak çalışan Mazlum G. ve Adem G. isimli şahıslar, akşam saatlerinde Körfez ilçesinde bulunan bir bankadan kamyon sürücülerine ait maaşların ödenmesi için 250 bin TL para çekti. Çektikleri parayla birlikte şirkete ait özel bir araçla şirkete dönmek isteyen Adem G. ve Mazlum G. seyir halindeyken bir otomobil önlerini kesti. Kendilerini takip eden bir motosikletten inen silahlı bir şahıs ise aracın camını kırarak Mazlum G.’nin elinde bulunan paraları almaya çalıştı. Durumu fark eden Adem G. aracı hareket ettirerek hızla olay yerinden kaçıp Körfez Adliyesi’ne sığındı. Olayı planlayanın şirket çalışanın olduğu belirlendi Müştekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların, şirkete ait aracın önünü kestikleri otomobilin plakası belirlendi. Plakasının çalıntı olduğu tespit edilen aracın İstanbul’dan kiralandığı belirlendi. Ekipler tarafından sürdüren çalışmalar neticesinde olayı planlayan şahısın firmada saha ve sevkiyat sorumlusu olarak çalışan S.B. (26) olduğu belirlenirken, olayı gerçekleştirilen şahısların ise M.K. (29) F.S (25), A.G. (25), E.Ö. (31) ve H.S. (32) olduğu tespit edildi. Şahıslar soygun hazırlığındayken yakalandı Şüphelilerin aynı firmayı soymayı planladıkları tespit edilirken, şahıslardan F.S. farklı bir suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası sebebi ile İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şahısların yakalanması için polis ekipleri tarafından İstanbul’da 3, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke Mahallesi’nde 1 adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda şahıslardan S.B., A.G., M.K. ve E.Ö. gözaltına alınırken, H.S.’nin ise kayıplara karıştığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi H.S.’nin yakalanması için çalışmalar devam ederken Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen S.B. ve A.G. suçlarını itiraf ederken M.K. ve E.Ö. suçlamaları kabul etmedi. Şirket çalışanı S.B.’nin şirketten aldığı bilgileri şahıslara bildirdiği ve yönlendirdiği öğrenilirken, şahısların aldıkları bilgiler doğrultusunda olayı gerçekleştirmeye çalıştığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıslardan M.K.’nin farklı olaylardan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.

