Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Pamukkale yeni yıla hazır, tüm oteller doldu

Pamukkale yeni yıla hazır, tüm oteller doldu

Röportaj

Kış Turizmi Yabancı Turist Yılbaşı Doluluk Oranı Ziyaretçiler 

--arşiv görüntü-
-Pamukkale antik havuzdan görüntü
-Pamukkale travertenlerinden turist görüntüleri

( DENİZLİ -ÖZEL)- Beyaz Cennette doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı DENİZLİ

- Yeni yıla Pamukkale’de girmek isteyenler Denizli'deki otelleri rezervasyonlarla şimdiden doldurdu. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği beyaz cennette yılbaşı için doluluk oranlarının yüzde 100’lere ulaştığı belirtildi. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale’de yılbaşı bereketi yaşanıyor. Yeni yıla Pamukkale’de girmek isteyen yerle ve yabancı turistler kentteki otellerin tamamını doldurdu. Doluluk Oranlarının yüzde 100’e ulaştığını aktaran Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kış turizminde ziyaretçilerin termal suların bulunduğu bölgeleri ve kayak merkezlerini tercih ettiğini aktardı. Pamukkale’nin yıl boyunca yerli ve yabancı Turistleri ağırladığını aktaran Başkan Şen, “Pamukkale termal ve tarihi özellikleriyle, tarih ve doğal güzellikleri bir arada taşımasıyla, bütün yıl yerli ve yabancı ziyaretçileri ciddi anlamda ağırlıyor. Bu yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale, yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Bundan sonraki dönemlerde de özellikle yerle ziyaretçilerimizi Pamukkale’ye bekliyoruz. Pamukkale’nin büyüleyici atmosferinde mutlaka bulunmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Komik ve Sevimli HayvanlarKomik ve Sevimli Hayvanlar
2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste
Dünyanın 'En' leriDünyanın 'En' leri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı