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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Palet imalathanesinde yangın - AFYONKARAHİSAR

Palet imalathanesinde yangın - AFYONKARAHİSAR

- Afyonkarahisar 'da palet imalathanesinde yangın - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Soğutma çalışmalarından görüntüler Afyonkarahisar 'da palet imalathanesinde yangın - Çay ilçesindeki bir palet imalathanesinde çıkan ve çevresindeki iş yerlerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Çay ilçesindeki bir palet imalathanesinde çıkan ve çevresindeki iş yerlerine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde bir palet imalathanesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, atölyenin çevresindeki dükkanların çatısına da sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, palet imalathanesi ile çevresindeki 5 iş yeri büyük çapta zarar gördü.Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.

Palet İmalathanesi Karahisar İmalathane Yangına Müdahale Trol 

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