Palet fabrikasında korkutan yangın

-PALETLERİN YANMASI



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- Bursa’nın Karacabey ilçesindeki palet fabrikası alev alev yandı. Yangın, Arız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Yılmaz’a ait olduğu öğrenilen palet fabrikasında saat 19.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Pazar günü olmasından dolayı fabrika içerisinde çalışan işçi olmaması yaşanabilecek can kaybını önledi. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarına 12 itfaiye aracı, BUSKİ’ye ait 1 kepçe ve 1 su tankeri katıldı.

Yangından sonra palet fabrikası kullanılamaz hale gelirken, fabrikada yaklaşık 50 bin lira zarar olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Yangın haberini alan fabrika sahibi ve yakınları da söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı. (YK-AF

