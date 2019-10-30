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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründü

Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründü

Kardan görüntü

Kayak Merkezi Kış Mevsimi Kar Yağışı 

-Yol detayı

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum ve Kars’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Palandöken ve Sarıkamış Bayrak Tepe beyaza büründü. Erzurum - Tekman karayolu Palandöken Ejder tepesinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar yaşanırken, etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sarıkamış Bayraktepe’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ise kayak merkezini beyaza bürüdü. Turizmciler kar yağışını memnuniyetle karşılarken, vatandaşlar kış mevsiminin erken başlayacağını belirtiyorlar.
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