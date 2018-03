Palalı Sabri’nin kuzeninin mekanına saldıranlar iş adamını da öldürmüş

-Araca bindirilmesi

-Arşiv

-Gece kulübüne saldırı görüntüleri

-Palalı Sabri'nin görüntüleri



( İSTANBUL )- Beşiktaş ve Şişli saldırılarının arkasından iş adamı cinayeti çıktı- Olaya karışan Arap Çetesi gözaltına alındı İSTANBUL



- Beşiktaş Ortaköy’de Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi’nin kuzeninin kulübüne silahlı saldırı düzenleyen çetenin bir iş adamı kaçırarak öldürdükleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili Arap Çetesi olarak bilinen 12 kişi gözaltına alınırken, polis ilginç detaylara ulaştı. Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ve kamuoyunda Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi’nin kuzenine ait olduğu iddia edilen kulübe düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlamadı. Geçtiğimiz 24 Ocak günü motosikletli iki saldırgan kulübü kurşun yağmuruna tutmuştu. Saldırı sonucunda kulüpte koruma olarak görev yapan Erkan Kayatekin öldürülmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Arap çetesi üyeleri gözaltına alındı Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şişli ve Beyoğlu civarında Özkan K.’nın liderliğini yaptığı ve “Arap çetesi” olarak bilinen çetenin 12 üyesini gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri doğrultusunda geniş çaplı bir inceleme başlatan ekipler, saldırının tüm detaylarını çözdü. Buna göre geçtiğimiz 21 Ocak günü Palalı Sabri’nin kuzeni Ziver Çelebi Şişli’de tanıdığı bir gece kulübüne gitti. Ancak Çelebi kapıya geldiğinde koruma Görevlisi Gürhan E. tarafından içeriye alınmadı. Bunun üzerine Çelebi, korumaların ayaklarına ateş açtı. Kulübü tarayan ile kapıda vurulan korumaymış Ortaköy’deki gece kulübünü tarayan şahsın, Şişli’de kapıda beklediği esnada Çelebi tarafından ayağından vurulan Gürhan E. olduğu öğrenildi. Olayın yaşanmasından 3 gün sonra karşılık vermek için motosikletle gelen Atakan C. ile Gürhan E.’nin kulübü taradığı anlaşıldı. Bu saldırıda ise güvenlik görevlisi Erkan Kayatekin hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İşadamını kaçırıp kafasına sıkmışlar Gözaltına alınan çetenin soruşturmasını yapan ekipler, bir de iş adamı cinayeti ortaya çıkarttı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğiniz 10 Şubat günü Eyüp Güzeltepe’deki bir parkta cesedi bulunan iş adamı Yaşar Tekmanlı’yı da Arap Çetesinin infaz ettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili Ahmet C. ile Selami C., çete lideri Özkan K.’ya giderek Tekmanlı’nın kendilerine 700 bin lira borcu olduğunu ve tahsil etmelerini istedi. Bunun üzerine lideri talimatıyla Gürhan E. ve Ümit A. harekete geçerek Yalova’da yaşayan iş adamı Tekmanlı’yı arabayla alarak İstanbul’a götürdü. Burada bir parke götürülen iş adamı silahla vurularak infaz edildi. Polis, şüphelilerin Yalova’da iş adamını arabaya alırken görüntülerine ulaştı. Şubedeki işlemlerinin ardından Arap çetesi üyesi 12 zanlı adliyeye sevk edildi.