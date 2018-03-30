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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
'Pala Dayı' filmin gelirini Mehmetçiğe bağışlayacak

'Pala Dayı' filmin gelirini Mehmetçiğe bağışlayacak

oyuncu Aşur Koçak görüntüler

Kısa Film Kamera Kamera Arkası Fragman 

-Filmin yapım kamera arkası
-Umut Vakti Filminin fragmanı
-Oyuncu Röportaj
-Aşur Koçak (Pala Dayı) sinema filmlerinden kesitler

( TOKAT -ÖZEL-HD) TOKAT

– Tokat’ın Zile ilçesinde dizi ve sinema filmlerde Pala Dayı karakterini canlandıran Aşur Koçak ve ekibi tarafından çekilen 'Umut Vakti' isimli kısa filmin geliri, Mehmetçik Vakfına bağışlanacak. Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Afrin’e giren Mehmetçiğimize bir destek vermek isteyen Aşur Koçak, Zileli genç yöneten Emre Eken’le birlikte 'Umut Vakti' isimli kısa filmi çekti. Gönüllü oyunculardan oluşan filmi video izlenme kanalına yükleme yaparak, izlenme gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayacaklar. Sosyal medya ile çevrelerine duyurdukları film kısa sürede ilgi görerek izlenmeye başladı.
Film gerçek bir hikayeden esinlenerek, bir insanın ne halde olursa olsun yaşama olan bağlılığını anlatıyor.Koçak, kısa filmde köylerindeki yaşlı Hüseyin amcadan esinlenerek yapmaya karar verdiklerini belirterek, “Bir insanın ne halde, ne durumda olursa olsun yaşamaya bağlı olduğunu anlattık. Bu filmin gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlamak için arkadaşlarla karar verdik. Çorbada bir tuzumuz bulunsun” dedi.
Filmin yönetmeni Eken ise bu filmi çekerken çeşitli ekipman eksikliği yaşadıklarını ama bu eksikleri güler yüzle tamamladıklarını, önemli olanın ekip olabilmek olduğunu belirtti.
Zile 1959 doğumlu Aşur Koçak 10 yıldır oyuncu olarak sevilen Pala Dayı karakterini birçok dizi ve filmde canlandırıyor. Oha Diyorum, Kasap Havası, Bir Ses Böler Geceyi, Bir Şey Değilim, Vezir Parmağı ve yeni vizyona girecek olan “Umut Köyde” sinema filmlerinde pala dayı rolünü oynayan Koçak ayrıca Çukur, Vatanım Sensin, Kardeş Payı, Karadayı, Kösem Sultan, Kadın ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de yer aldı. Bir dönem Levent Kırca ile de çalışan oyuncu, Kırca’ya olan benzerliğiyle de dikkatleri çekiyor.
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