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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Pakistanlılar Çöplerini 'Balıklara' Atacak

- Pakistanlılar Çöplerini 'Balıklara' Atacak

çöp kutusu detayı

( KARAÇİ ) - Pakistanlılar çöplerini "balıklara" atacak KARAÇİ

Sosyal Medya Kalaba Alabalık Deniz Canlıları Çöp Kutusu 


- Pakistan’ın en kalabalık kenti Karaçi’de çöp kutusu kullanımına karşı halkı teşvik etmek ve bilinçlendirmek için deniz canlıları şeklinde dev çöp kutuları dizayn edildi. Pakistan’ın en kalabalık kenti Karaçi, sokaklarda biriken çöp yığınlarıyla boğuşuyor. Dünyanın en kirli şehirlerinden biri olarak anılan Karaçi’de halkın çöpleri yere atmaması için yeni bir çalışmaya başlandı. İskan Koruma Müdürlüğü, Karaçi’de çöp kutusu kullanımına karşı halkı teşvik etmek ve bilinçlendirmek için deniz canlıları şeklinde dev çöp kutuları dizayn etti. Henüz kentin sokaklarına yerleştirilmemiş çöp kutularını sosyal medya üzerinden görenler, kirlilikle mücadele girişimini olumlu karşıladı.
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