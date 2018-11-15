Pakistan'dan Suriyeli çocuklara giyim yardımı - KAHRAMANMARAŞ
- Yardım dağıtımından detaylar - Pakistan Cemaat - i İslami Partisi milletvekilleri Aisha Sayed ile röportajKAHRAMANMARAŞ (AA) - Pakistan El - Hizmet Derneğinin desteğiyle Kahramanmaraş 'ta Suriyeli çocuklara giyim yardımı yapıldı. Kahramanmaraş 'a gelen Pakistan Cemaat - i İslami Partisi milletvekilleri Aisha Sayed ve Samina Saeed ile Hayrat Yardım Derneği ve Pakistan El - Hizmet Derneği yetkililerince Osman Sayın Spor Salonun'da 5 - 15 yaşlarındaki çocuklara mont, kazak, pantolon ve bot dağıtıldı.Milletvekili Sayed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaştan kaçan çocuklara yardım edebilmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Pakistan olarak tıpkı Türkiye gibi mazlumların yanında yer aldıklarını dile getiren Sayed, Pakistan ve Türkiye ayrı ülkeler olsa da insanlarının kardeşliğinin ilelebet süreceğini belirtti. Kahramanmaraş 'taki Suriyeli çocuklara yardım organizasyonu için kente geldiklerini ifade eden Sayed, "Müslümanlara yardım etmeyi çok seviyoruz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sadece Türkiye'nin lideri değil İslam aleminin lideri olarak tanıyoruz. Nerede bir Müslüman varsa ilk ses çıkartan ve yardım eden Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz de milletvekilleri ve Pakistan halkı olarak reis Erdoğan'ın yanındayız. Türkiye'nin de yanındayız." diye konuştu. Hayrat Yardım Derneği Kahramanmaraş Bölge Koordinatörü Muhammed Ubeyd Köşker de dünya genelinde partner kuruluşlarla yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.
Köşker, " Kahramanmaraş 'ta yaşayan muhacirlere ensar olmak için" yardım organizasyonu düzenlediklerini kaydetti.