Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Pakistan’daki Selde Elektrik Akımına Kapılan 9 Kişi Öldü

- Pakistan’daki Selde Elektrik Akımına Kapılan 9 Kişi Öldü

Şehirde sel görüntüleri

( KARAÇİ ) - Pakistan’daki selde elektrik akımına kapılan 9 kişi öldü KARAÇİ

Elektrik Akımı Şiddetli Yağış Elektrik Kesintisi Kullar Irak 


- Pakistan’ın Karaçi şehrinde yaşanan selde elektrik akımına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti. Pakistan’ın güneyindeki liman şehri Karaçi’de, şiddetli Muson yağmurlarının neden olduğu selde elektrik akımına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti. Kentin Paposh Nagar Mahallesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybeden 9 kişiden 2’sinin çocuk olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde başlayan hafif yağış, gün içinde şiddetlenerek sağanak haline geldi ve metropolün büyük kısmını sular altında bırakarak akşama kadar devam etti. Pakistan Meteoroloji Başkanlığına göre Karaçi’de en fazla yağış alan şehir merkezinde yağmur miktarı 60 milimetreye ulaştı. Dün kaydedilen şiddetli yağışın ardından yolların sel suları altında kalması nedeniyle en az 800 noktada trafik sıkışıklığı yaşadı. Yaklaşık 400 güç kaynağı sisteminde yaşanan arıza sonucu ise şehirde büyük çaplı bir elektrik kesintisi de meydana geldi. Okullar tatil edildi Yağışların Salı gününe kadar devam etmesi beklenirken yetkililer vatandaşları gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Karaçi'deki tüm okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları Salı gününe kadar sel nedeniyle tatil edilirken, sınavlar da ertelendi. Ulusal Afet Yönetimi Kurumu tarafından açıklanan son rakamlara göre, Temmuz ayı başında başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce evin zarar gördüğü Karaçi’de toplam 29 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi ise yaralandı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı