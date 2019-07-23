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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Pakistan’da patlama: 3 ölü, 15 yaralı

- Pakistan’da patlama: 3 ölü, 15 yaralı

patlama bölgesi

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Polis Gesi Bisiklet Teröristler 


- Pakistan’ın Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay sonucu bölgeye çok sayıda ambulans aktarılırken polis tarafından yapılan açıklamada henüz kimliği belirlenememiş teröristlerin özelikle halkı hedef aldığı kaydedildi.
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