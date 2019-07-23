- Pakistan’da patlama: 3 ölü, 15 yaralı



- Pakistan’ın Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay sonucu bölgeye çok sayıda ambulans aktarılırken polis tarafından yapılan açıklamada henüz kimliği belirlenememiş teröristlerin özelikle halkı hedef aldığı kaydedildi.

