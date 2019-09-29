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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
- Pakistan’da minibüse silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

- Pakistan’da minibüse silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

Saldırı düzenlenen minibüs

Hastane Bild Silahlı Saldırı Gesi Saldırı 

-Hastanedeki yaralılar

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

- Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Hangu bölgesinde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından bir minibüse ateş açıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen saldırıda biri çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralananların Hangu’da bir hastaneye kaldırıldığı, 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Orakzai bölgesine giden minibüste aynı aileden 14 kişinin bulunduğu ifade edildi. Saldırının ailenin husumetli olduğu şahıslar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği belirtildi. Polis, saldırganların kimliklerini tespit etmek için soruşturma başlattı. Öte yandan dün, Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.
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