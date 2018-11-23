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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan’da Çin Konsolosluğuna Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı - 3 Saldırgan Öldürüldü

- Pakistan’da Çin Konsolosluğuna Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı - 3 Saldırgan Öldürüldü

Pakistan'da Çin Konsolosluğuna saldırı

( KARAÇİ ) - Pakistan’da Çin Konsolosluğuna saldırı: 2 ölü, 1 yaralı- 3 saldırgan öldürüldü KARAÇİ

Güvenlik Görevlisi Polis Memuru Silahlı Saldırgan Güvenlik Güçleri Saldırı 


- Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti, 1 güvenlik görevlisi yaralandı. 3 saldırgan polis tarafından öldürüldü. Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna kimliği belirsiz 4 silahlı saldırganın gerçekleştirdiği saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti, 1 güvenlik görevlisi yaralandı. Patlayıcı ve silahların kullanıldığı olayda 3 saldırgan polis tarafından öldürüldü. Görgü tanıkları olay öncesinde patlama ve silah sesleri duyduklarını söyledi.

Saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken güvenlik güçlerinin bölgeyi kontrol altına aldığı bildirildi.

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