Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan'da - MEKKE

- Pakistan Başbakanı Han'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşmesi - Pakistan Başbakanı Han'ın Mekke Emiri Prens Halid el - Faysal'la görüşmesiMEKKE (AA) - Resmi bir ziyaret kapsamında Suudi Arabistan 'ın Mekke kentine gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
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