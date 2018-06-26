Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Öztürk ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor

Öztürk ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor

Ağabeyinin açıklamaları

Jandarma Türk Ailesi Uçan Otomobil Cüzdan Umutlu 

-Eşinin açıklamaları
-Afad ekiplerinin çalışması
-ARŞİV
-Foto

( TRABZON - ÖZEL - HD)- Trabzon’un Maçka ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü 27 gündür aranıyor TRABZON

- Trabzon’da Sümela Manastırı yolunda 27 gün önce dereye uçan otomobilin sürücüsü Üçel Öztürk’ten şu ana kadar bir haber alınamadı. Ailesi her gün dere boyunca Öztürk’ü ararken yapılan çalışmalardan şu ana kadar bir netice alınamadı. Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda 61 VL 595 plakalı otomobili ile Maçka deresine uçan Üçel Öztürk’ü (53) arama çalışmaları sürüyor. Dere suyunun debisinin yüksek olması çalışmaları zorlaştırırken, jandarma ve AFAD ekipleri dere boyunca kayıp sürücüyü arıyor. Kayıp Üçel Öztürk’ün ağabeyi Güven Öztürk, her gün sabah saatlerinde dere kenarına geldiklerini belirterek, “27. günde arama çalışmaları az da olsa devam ediyor. AFAD ve Jandarma ekipleri burada. Eşi ve ailesi burada. Yetkililer çalışmaların yoğunlaşması için dere suyunun azalmasını bekliyor. 3-4 gün her yeri didik didik aradılar fakat derenin debisinin yüksek olmasından dolayı dalgıçlar ve Ankara’dan gelen ekipler suya giremiyor. Bize verilen bilgi suyun azalması takip ederek azaldığı anda çalışmaları hızlandıracakları yönünde. Sabah saat 9 dan akşama kadar buradayız. Çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz” dedi.
Umudumuzu kesmedik Eşi Sevilay Öztürk de umutlarını kesmediklerini kaydederek, “Umudumuzu kesmedik bulunmasını bekliyoruz. Her gün buraya gelerek dereye bakıyoruz. Biran önce bulunmasını istiyoruz ancak su azalmayınca ekipler dereye giremiyor. Pantolan ve cüzdanından sonra 50-100 metre ileride tişörtü bulundu. Bunlar bulunduktan sonra eşimin derede olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Öte yandan AFAD ve jandarma ekipleri dere boyunca kayıp sürücüyü arama çalışmalarını sürdürürken şu ana kadar olumlu bir sonuç alamadı. (BK-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı