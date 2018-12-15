Özlem bebek ölümden döndü İzle

-ÖZLEM BEBEĞİN MUAYENE EDİLMESİ

-BABA YAŞAR YILMAZ İLE RÖPORTAJ

-DOKTOR AHMET CEVATZADE İLE RÖPORTAJ

-RÖNTGEN VE YAY FOTOĞRAFI



( NEVŞEHİR -ÖZEL-FOTOĞRAF EKLENDİ) - Boğazına yay kaçan 1 yaşındaki Özlem bebeğin durumu iyi - Baba Yaşar Yılmaz, “Herkes bizim kadar şanslı olmayabilir” - Dr. Ahmet Cevatzade, “Babanın ilk müdahalesi Özlem bebeği kurtardı” NEVŞEHİR



- Nevşehir’de 1 yaşındaki minik bebeğin nefes borusuna saplanan mandal yayı başarılı bir operasyonla çıkartılmasının ardından yapılan kontrollerde bebeğin durumunun son derece iyi olduğu belirtildi. Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden Yılmaz ailesinin henüz 1 yaşında ki bebekleri Özlem İlayda Yılmaz elinde oynadığı mandalı ikiye ayırarak yayını ağzına aldı. Baba Yaşar Yılmaz olayı hemen fark eder fark etmez kızının boğazına kaçan yayı çıkartmaya çalıştı. Baba Yaşar Yılmaz tarafından yay çıkartılamayınca aile hemen Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Nöbetçi doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan minik Özlem, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ahmet Cevatzade tarafından hemen ameliyatı alınmasının ardından boğaza kaçan yay çıkartıldı. Baba Yaşar Yılmaz kızının kontrolü için geldiği Devlet Hastanesinde olayı anlatırken kızımın yaşamasına önce Allah sonra doktorlarımız sağladı dedi.

Baba Yılmaz, “O gün akşam saatlerinde çocuğum elinde mandal yayı ile oynarken mandalı ikiye ayırıp yayı sökmüş. Ağzına alı yay ile oynadığını fark ettim. O an hemen parmağımla müdahale ettim ama yayı çıkartamadım. Yay boğazın ilerisine kaçmış. Hemen Nevşehir Devlet Hastanesi Acil servisine geldik. Acil doktorlarımız çocuğumun filmlerini çekti. Hocamız sağ olsun hemen müdahale etti. Nevşehir Devlet Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim” dedi.

“Herkes bu kadar şanslı olmayabilir” Baba Yaşar Yılmaz aileleri evde küçük eşyalar ile çocuklarının oynamasına izin vermesinler çünkü herkes bizim kadar şanslı olmayabilir dedi.

Yılmaz, “Biz bu olayı yaşadık biz çok şanslıydık. Önce Allah’ın sayesinde sonra hocamız sayesinde kızım kurtuldu. Ama herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Aileler küçük olan eşyaları ortaya koymasın. Biz o neler çektik. Gerçekten zor bir durum” diye konuştu.

“Minik Özlem’in sağlık durumu iyi” Boğazına mandal yayı kaçmasının ardından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cevatzade tarafından ameliyatla boğazına kaçan mandal yayı çıkartılırken Doktor Cevatzade minik Özlem’in sağlık durumunun son derece iyi olduğunu söyledi.



Cevatzade, “ Şuanda çocuğumuzu sağlık durumu gayet iyi. Çocuğumuz şanslıydı. İlk mandalın yayını yuttuğunda babasının müdahalesiyle yay hava yoluna kaçmamış o yönden çok şanslıydı. Çocuk acile getirdiklerinde hemen ameliyata alarak yayı çıkarttık. Şuanda durum çok iyi. Bu tip yabancı cisimler özellikle hava yolunda çok büyük sıkıntılar yaşatıyor. Aileler bu tip şeyler ellerine vermesinler” şeklinde konuştu.



