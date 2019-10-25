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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Özel öğrenciler, zeytin ve zeytinyağı müzesini gezdi - AYDIN

Özel öğrenciler, zeytin ve zeytinyağı müzesini gezdi - AYDIN

- Nazilli Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencilerinin gezisi - Kuşadası Şifahane ve Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi - Ziyaretten detaylar - Neyzen Kerem Tufan’ın konuşması Özel öğrenciler, zeytin ve zeytinyağı müzesini gezdiAYDIN (AA) - Nazilli Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencileri, Kuşadası ilçesindeki Şifahane ve Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesini gezdi.Nazilli Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören 25 öğrenci, 3 veli ve 13 öğretmen, neyzen Kerem Tufan'ın davetlisi olarak Şifahane ve Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi'ne gitti.Müzeyi gezen ziyaretçiler burada keyifli saatler yaşadı. Ziyaretin ardından öğrenciler, deniz kenarında vakit geçirdi.Gazetecilere açıklama yapan Tufan, öğrencilere önem ve değer verdiklerini, onların dünyasına el uzatmak için bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

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