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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Özel harekat timlerinden tatbikat - MARDİN

Özel harekat timlerinden tatbikat - MARDİN

- Senaryo gereği mağarada bir teröristin etkisi hale getirilmesi - Barikatlarda bir teröristin etkisiz hale gelmesi - Yol uygulama noktasında araçtaki teröristin etkisiz hale getirilmesi - İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri, senaryo gereği mağarada, kurdukları barikatta ve bir araçta tespit ettikleri 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiMARDİN (AA) - Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği tespit ettikleri 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, terör örgütü PKK mensuplarının tespit edildiği mağara etrafında güvenlik önlemi alan 20 özel harekat polisi, teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu.Çağrının sonuçsuz kalması üzerine iki özel eğitimli köpek ile operasyon başlatan ekiplerce bir terörist yakalandı.Devam eden tatbikatta yine senaryo gereği mahallede teröristler tarafından kurulan barikattan bir terörist güvenlik güçlerine ateş açtı.Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda teröristlerin korkulu rüyası olan özel eğitimli köpek teröristi kısa sürede etkisiz hale getirdi.Eğitimli köpekle mücadele eden terörist, özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.Tatbikat, uygulama noktasında tespit edilen bir araçtan, "dur" ihtarına uymayan ve ateş açan teröristin yakalanması için düzenlenen operasyonla sona erdi.Özel eğitimli köpeklerin de katıldığı operasyonda özel harekat polislerinin teröristi etkisiz hale getirmek için yürüttüğü çalışma görüntülere yansıdı.Başarıyla tamamlanan operasyonu takip eden İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, güvenlik güçlerini kutladı.

Eğitimli Köpek Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

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