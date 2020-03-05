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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Özel harekat polisleri Edirne’de

Özel harekat polisleri Edirne’de

PÖH'lerin gelişi

( EDİRNE ) EDİRNE

Polis Güvenlik Güçleri Nani Harekat Polisi 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden ekipler Edirne’ye geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Edirne Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlere sınır hattında uyguladığı işkence ve zulme karşı tedbirlerin artırılacağı ve sınır hattında güvenliği sağlamak üzere Meriç Nehri boyunca bin özel harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne'ye sevk edilmeye başladı.

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