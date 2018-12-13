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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Özel harekat polisinden tatbikat - İSTANBUL

Özel harekat polisinden tatbikat - İSTANBUL

- Tatbikattan genel ve detay görüntülerÖzel harekat polisinden tatbikat - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri, Kilyos'ta tatbikat yaptıİSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl sonu eğitimin tamamlanmasının ardından Kilyos'ta tatbikat gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın denetlediği tatbikata, 300 özel harekat polisi katıldı.
Helikopter ve zırhlı araçların da kullanıldığı tatbikatta polisler senaryo gereği havadan, sudan ve yerden belirlenen hedeflere operasyon düzenledi.
Ekipler, tatbikatta rehine kurtarılması, düşmanın etkisiz hale getirilmesi gibi durumlara karşı da teknik ve taktikler sergiledi.Tatbikat sonunda eğitim alanında dua edilerek kurban kesildi.

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