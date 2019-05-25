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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Özel Harekat’ın balık adamlı tatbikatı nefes kesti

Özel Harekat’ın balık adamlı tatbikatı nefes kesti

Tatbikata ilişkin anlar

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Özel Harekatçı Tatbikat Özel Harekat Polisleri Helikopter 


- Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Özel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği’nin nesef kesen tatbikatına ilişkin video yayınladı. EGM, Türk Polis Teşkilatı isimli sosyal medya hesabı twitter üzerinden, Özel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği’nin gerçekleştirdiği tatbikat anlarını içeren video paylaştı o görüntüler nefesleri kesti. Görüntülerde, zodiac bot içerisindeki özel harekat polisleri suçluların bulunduğu yere operasyon yaptı. Bot, önce güvenli bir mesafeye geldi ve ardından balık adam eğitimi alan özel harekatçılar su altından operasyon noktasına sızarak suçluları etkisiz hale getirdi. Tatbikata özel harekat polislerine ait helikopter de katıldı.
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