Özel harekat aracı devrildi: 2 yaralı - GİRESUN

- Yaralı polislerin Yağlıdere Devlet Hastanesi'nden sevk edilişi - Yaralı bir polisin hastaneye ambulansla getirilişi - Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinden detaylar Giresun 'da özel harekat aracı devrildi: 2 yaralı - Yağlıdere ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis yaralandıGİRESUN (AA) - Giresun 'un Yağlıdere ilçesinde, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.Ayınan bilgiye göre, Yağlıdere ilçesinde kırsalda devam eden bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik arama tarama faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araç, Şabanlı mevkisinde yolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada, araçtaki iki özel harekat polisi yaralandı.Olay yerine gelen ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.