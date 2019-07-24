Özel güvenlik görevlisi aracında uğradı silahlı saldırıda öldü

-Erol’un kullandığı aracıyla sokağa girmesi ve aracı park etmesi

-Bir kişinin koşarak gelmesi ve aracın ön camından içeri doğru ateş etmesi

-Olay yerinden genel görüntüler

-Sağlık ekiplerinden genel görüntüler

-Saldırıya uğrayan araçtan genel görüntüler

-Araçtaki kurşun deliklerinden görüntüler

-Boş kovanlardan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler



( ADANA )... Saldırı anı kamerada- Adana’da özel güvenlik görevlisinin aracında uğradığı silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı ADANA



- Adana’da özel güvenlik görevlisi aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1789 sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol aracını park etti. Erol aracının içerisinde çıkamadan koşarak gelen bir kişi arabanın ön camından içeri defalarca doğru ateş etti. Olayı gerçekleştiren şahıs koşarak olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erol’un öldüğünü belirledi. Erol’un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay yerinde yaptığı inceleme 12 boş kovan buldu. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, Erol’a saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

