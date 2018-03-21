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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Özel çocukların kıyasıya yarışı - TEKİRDAĞ

Özel çocukların kıyasıya yarışı - TEKİRDAĞ

- Etkinlikten genel detay görüntü - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın konuşması - Koşudan detay - Tekirdağ 'da Down sendromlu çocuklar "+1 Farkla Koşuyoruz" sloganı ile 47 metrelik parkurda bitiş çizgisine ulaşabilmek için mücadele ettiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla "+1 Farkla Koşuyoruz" etkinliği düzenledi.
Etkinlikte konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Down sendromlu çocuklarda normal gelişim gösteren bireylerden bir fazla, yani 47 kromozom bulunduğunu söyledi.

Down sendromlu çocukların toplumdan dışlanmaması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Onlar acıma duygusu gelişmiş, çıkarcılık, bencillik gibi duyguları olmayan, karşılıksız seven, yalan söylemeyen ve sadece sevilmeyi hak eden bireylerdir. Onlarla hayat daha anlamlı, daha renkli ve eğlencelidir. Down sendromlu bireylerin sevgileri sonsuz, saf ve gerçektir. Onlar bizi karşılıksız sever." dedi.
Albayrak, her zaman Down sendromlu vatandaşların yanında olduklarını dile getirerek, onların daha mutlu olması ve yüzlerinin gülmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.Konuşmaların ardından yaklaşık 40 Down sendromlu çocuk, 57 metrelik parkurda bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya yarıştı.Eğlenceli anların yaşandığı koşuda çocuklar, bitiş çizgisini ailelerinin elinden tutarak geçti.Çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği etkinlikte çocuklar şarkılar söyleyerek balon uçurdu.Program sonunda koşuya katılan çocuklara madalya verildi.

Bencillik Yarış Sivil Toplum Kromozom 

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